Haberler Galatasaray Sallai'ye dev talip

Sarı-kırmızılı takımda başarılı performansıyla öne çıkan Roland Sallai’yi İngiliz devi Liverpool yakından takip ediyor. Premier Lig ekibinin, Macar yıldız için Cimbom’un kapısını çalacağı belirtiliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, Liverpool'un ilgisini doğruladı. Tibor Sallai, "Sallai, İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor, ayrılmak istemiyor ama bence kariyerinde büyük bir atılım, büyük bir kulüp onu bekliyor. Liverpool beni hiç şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Liverpool'un Anfield Road'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması, sıradan bir an olmazdı" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSINA TAM NOT

Galatasaray'ın yıldız ismi Roland Sallai'yi Liverpool izliyor. Premier Lig ekibinin yeni sezon öncesi sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı iddia edildi. Haziran 2028'e kadar Cimbom'da sözleşmesi bulunan Sallai, Macaristan Milli Takımı'nda da düzenli olarak şans buluyor. Liverpool'un da Macar yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig etabında gösterdiği performansı beğendiği ve yakından takip etmeye başladığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ VE İSTİKRARLI

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Şampiyonluk da yaşayan Sallai, son 2 sezonda Galatasaray'da 66 maça çıkarken 7 gol attı, 7 asist yaptı ve istikrarlı bir görüntü çizdi. Çok yönlü futboluyla da takdir toplayan 28 yaşındaki yıldız, sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve orta sahada oynuyor. Roland Sallai, Macaristan Milli Takımı'nda bazı maçlarda forvet hattında da yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLADI

Roland Sallai bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öne çıktı. Liverpool'un da radarına takılan Sallai, özellikle lig etabında 8 maçın tamamında süre aldı. 8 maçın 7'sinde 90 dakika sahada kalan Macar futbolcu, Liverpool karşılaşmasında da son 20 dakikada şans bulmuştu.

