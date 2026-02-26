Lookman'ı denedim

Tuttosport'a konuşan George Gardi, Ademola Lookman'ı Galatasaray'a getirmeyi denediğini aktardı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Tuttosport'a konuşan George Gardi, Ademola Lookman'ı Galatasaray'a getirmeyi denediğini aktardı. Gardi, "Geçen yaz Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Atalanta'nın talepleri çok yüksekti" dedi. Kenan Yıldız'ı da istediğini kaydeden Gardi, "2023'te Juventus ile görüştüm. Ama talepler katlanarak arttı" bilgisini verdi.