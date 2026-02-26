CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hakan'ı istiyoruz

Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu’nu istediklerini belirtip, “Hiç saklamadık. Çalhanoğlu için bir girişimde bulunduk. Inter’le görüşme oldu ama kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Sarı-kırmızılı kulübün Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'da La Gazzetta Dello Sport'a özel açıklamalar yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nu istediklerini net bir şekilde aktaran Abdullah Kavukcu, "Çalhanoğlu için bir girişimde bulunduk. Inter yöneticileriyle bir görüşme oldu ama bize Hakan'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı söylendi. Henüz bir anlaşmayı sonuçlandırmasak da Inter'le ilişkiler iyi" dedi. Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu'nun mutlaka Galatasaray'da bir gün oynayacağını vurgulayıp, "İlgimizi hiçbir zaman saklamadık. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu bizim için oynarken göreceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN EN İYİLERDEN

Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'e özel olarak övgülerde bulunarak, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, çoğu kişi bunun çılgınca bir yatırım olduğundan bahsediyordu. Değerinin iki katına çıktığını düşünürsek, Victor'un herkesi yanılttığını düşünüyorum. Dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

Victor Osimhen transferini anlatan Abdullah Kavukcu, "Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım inşa ediyoruz, dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. Osimhen'in transferi karmaşıktı ancak bu kadar yüksek rakamlardan bahsedildiğinde bu normaldir, De Laurentiis fiyatı belirlemişti. Bunu başarmış olmak büyük bir gurur kaynağı, çünkü kulübümüzün gücünü herkese kanıtlamış olduk" yorumunu yaptı.

LANG ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Napoli'den gelen Noa Lang'ın transferini değerlendiren Abdullah Kavukcu, "Önemli bir transferdi, prestijli kulüpler takip ediyordu ama bize gelmeyi seçti. Yazın satın alma opsiyonunu kullanma ihtimalimiz var, etkisi inanılmaz oldu. İstanbul'a uyum sağlamak zor değil, kulübümüz bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Juve'ye iki gol atarak çıktı, çocuklar onun delisi oldu" diye konuştu.

