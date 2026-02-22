Uğurcan korkuttu

Galatasaray'IN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmanın son anlarında uzun süre yerde kaldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Galatasaray'IN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmanın son anlarında uzun süre yerde kaldı. Bir hava topu mücadelesinde Konyaspor'lu oyuncunun üzerinden boynunun üzerine doğru düşen milli eldiven son anda eli ile aldığı darbeyi yavaşlattı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden Uğurcan, dün kalesine gelen iki topu da filelerinden çıkarttı.