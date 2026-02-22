Goretzka harekatı

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği isimlerden birisi olan Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan ve kendisini yeni bir maceraya hazırlayan 31 yaşındaki yıldız için G.Saray bir kez daha harekete geçti. Fichajes'in haberine göre serbest kalacak olan Goretzka için sıkı bir transfer yarışı yaşanacak.

İLKAY VE SANE FAKTÖRÜ

G.Saray'ın yanı sıra Atletico Madrid, Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önemli takımlarının başarılı orta saha oyuncusu için sırada olduğu aktarıldı. Geçen sezon Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Leroy Sane'yi renklerine katan G.Saray, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı İlkay Gündoğan'ı da devreye sokarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak. G.Saray'ın Avrupa'daki başarısı da görüşmelerde önemli bir koz olacak.