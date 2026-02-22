CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Diriliş Konya

Diriliş Konya

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ı yeni kaptan Adil ve Kramer’in golleriyle 2-0 yendi, 146 gün sonra taraftarlarına zafer hediye etti.

Diriliş Konya

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 yenerek tur kapısını aralayan Galatasaray'ı konuk etti. Sıkıntılı dönemden geçen İlhan Palut'un talebeleri, liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takımı 2-0 mağlup ederek Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Yeşil-beyazlı takım son galibiyetini 26 Ekim 2025'te Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.

KAPTAN ADİL SIRTLADI

Konyaspor'da geçtiğimiz çarşamba günü Guilherme Sitya kadro dışı bırakılırken, birinci kaptanlık görevi Adil Demirbağ'a verilmişti. 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray karşısında savunmadaki görevini başarıyla yerine getirirken, skora da katkıda bulundu. 75'inci dakikada sahne alan kaptan, topu ağlarla buluşturup takımını öne geçirdi. 66'da Muleka'nın yerine oyuna dahil olan Kramer, 81'de fileleri havalandırarak galibiyeti perçinledi.

Performansıyla geceye damga vuran kaptan Adil, maç sonrası şöyle konuştu: "Taraftarımızı galibiyetle evine göndermenin ötesi yok. Bizden mutlusu yok. Çok önemliydi, uzun zamandır kazanamıyorduk. Öz eleştirimizi yaptık, birbirimizle konuştuk. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz."

VAR UYARISIYLA GOL İPTAL

Galatasaray'ın 49'uncu dakikada bulduğu gol, VAR'a takıldı. Sacha Boey karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Bahadır'ı geçemedi. Seken topu Sane ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken, VAR hakemi Davut Çelik ofsayt için inceleme uyarısında bulundu. Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Boey ile Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı. Daha sonra hakem Karaoğlan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

