Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa'dan dönemiyor

Konyaspor deplasmanında Sane'nin şutu ofsayt bayrağına takılırken Adil (75) ve Kramer'in (81) golleriyle G.Saray zirvedeki büyük avantajını kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan G.Saray, Avrupa'daki eforunun cezasını ardından sahaya çıktığı maçlarda çekiyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde 6. kez puan kaybı yaşarken bunların dördü Devler Ligi maçları sonrasında gerçekleşti. G.Saray, ilk olarak içerideki 1-0'lık Liverpool zaferi sonrasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ajax deplasmanında kazandıktan sonra Kocaeli'ye yenildi. S. Gilloise mağlubiyeti sonrası F.Bahçe ile yenişemedi.

7 AVERAJ FARK VAR

G.Saray, bunun son halkasını Konya'da yaşadı. Juve galibiyetinin ardından Konya'ya giden Cimbom, bu kez de 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. 6 puan kaybının dördü, alınan tüm mağlubiyetler hep Avrupa maçları dönüşünde yaşandı. G.Saray'ın sadece Trabzon ve G.Antep ile berabere kaldığı iki karşılaşma, Devler Ligi maçlarından bağımsız bir şekilde berabere sona erdi. G.Saray, bir maç eksiği bulunan F.Bahçe'nin 3 puan ve 7 averaj önünde zirvede yer alıyor.

SORUMLULUK ALMALIYIZ

G.Saray'ın yıldızı Gabriel Sara, Konya yenilgisinden dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi. Sara, "Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
