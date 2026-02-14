CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Güzel bir gece

Güzel bir gece

Okan Buruk: “Güzel bir ortam vardı. Güzel bir gece yaşattık”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Güzel bir gece
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Oyun başlangıcımız önemliydi. Golü de erken bulduk. Ama zaman zaman üstünlük kuramadığımız yerler oldu. 2-0'dan sonra rakip 10 kişi kaldı. Farklı bir oyun ortaya çıktı. Güzel bir ortam vardı. Güzel bir galibiyet. Güzel bir gece yaşattık taraftarımıza. Bize moral oldu." Tecrübeli çalıştırıcı, Juventus maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Salı gününe hazırlanacağız. Çok farklı bir rakip. Çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Juventus'un tam olarak ne oynadığını bilmiyorsunuz. Farklı dizilişleri var. Rakibe göre oyun planı belirliyorlar. Komplike bir takım karşımızda olacak. Çok kolay hesaplanmayacak oyunculara sahipler. Kolay pozisyon vermiyorlar. Fiziksel olarak güçlüler. Özgüveni yüksek bir takım değil. Fiziksel olarak daha iyi olduğumuz bir yerdeyiz. Hedefimiz turu geçmek" dedi.
