Torreira’yı çok isterdim

Brezilya kulübü Atletico Mineiro, Lucas Torreira için açıklamalarda bulundu. Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks: "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık, anlaşma da sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu. Torreira'ya ülkesine daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu konumunda olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik" yorumunda bulundu.