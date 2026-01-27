Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atlet

Ara transfer döneminde Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler, orta saha transferine çevrildi.

Orta saha takviyesi için Pape Gueye, Manuel Ugarte, Davide Frattesi ve Youssouf Fofana gibi oyuncuların gündeme geldiği Cimbom'da yeni bir isim daha transfer dedikodularında anılmaya başlandı.