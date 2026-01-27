CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atlet

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atlet

Mücadele ettiği her kulvarda sezon sonunda başarı elde etmek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın son olarak orta saha bölgesi için gündemine Ganalı o futbolcu geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Ara transfer döneminde Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler, orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Orta saha takviyesi için Pape Gueye, Manuel Ugarte, Davide Frattesi ve Youssouf Fofana gibi oyuncuların gündeme geldiği Cimbom'da yeni bir isim daha transfer dedikodularında anılmaya başlandı.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

O isimlerden bir tanesi de Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Sarı-Kırmızılı ekip, U23 kontenjanında değerlendirmek üzere 20 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Ganalı futbolcu; yüksek atletizmi, top kazanma yeteneği ve hem savunma hem hücum yönünde etkili oyunuyla öne çıkıyor.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Danimarka'da ortaya koyduğu düzenli performans sayesinde Gana Milli Takımı'na da yükselen Yirenkyi, Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Takvim'de yer alan haberde, Nordsjaelland'ın genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Haberde yer alan bilgilere göre, Galatasaray bu bedeli düşürmek adına farklı ödeme seçenekleri üzerinde duruyor.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atler

Bu sezon Danimarka ekibiyle 21 maçta görev yapan Yirenkyi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nordsjaelland ile sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan genç futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

