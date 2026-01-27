Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Tam bir atlet
Mücadele ettiği her kulvarda sezon sonunda başarı elde etmek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın son olarak orta saha bölgesi için gündemine Ganalı o futbolcu geldi. İşte tüm detaylar...
O isimlerden bir tanesi de Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi.
Sarı-Kırmızılı ekip, U23 kontenjanında değerlendirmek üzere 20 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.
Ganalı futbolcu; yüksek atletizmi, top kazanma yeteneği ve hem savunma hem hücum yönünde etkili oyunuyla öne çıkıyor.
Danimarka'da ortaya koyduğu düzenli performans sayesinde Gana Milli Takımı'na da yükselen Yirenkyi, Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip ediliyor.
Takvim'de yer alan haberde, Nordsjaelland'ın genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre, Galatasaray bu bedeli düşürmek adına farklı ödeme seçenekleri üzerinde duruyor.
Bu sezon Danimarka ekibiyle 21 maçta görev yapan Yirenkyi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nordsjaelland ile sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan genç futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
