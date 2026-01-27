Galatasaray Daikin evinde Allianz MTV Stuttgart'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında konuk ettiği Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçebilmesi için ikinci maçta kazanacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nuno Maia (Portekiz), Andreas Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla)

Allianz MTV Stuttgart: Stautz, Koulberg, Shaffmaster, Holthaus, Gomez, Martin (Bamba, Grote, Mottis, Kastner, Mogensen, Viana)

Setler: 25-12, 21-25, 25-16, 25-10

Süre: 84 dakika (17, 26, 22, 19)