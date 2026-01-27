Galatasaray'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak ezeli rakiplerinden Trabzonspor'un eski futbolcusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferde ilk görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:30
TRABZON'A %15 PAY
Galatasaray, Malheiro transferi gerçekleştirirse, yapılan anlaşma gereği bonservisinin %15'i Trabzonspor'a gidecek. Oyuncu, bu sezon forma giydiği tüm kulvarlarda hem gol hem de asist katkısı verdi.
