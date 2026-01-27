Galatasaray'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak ezeli rakiplerinden Trabzonspor'un eski futbolcusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferde ilk görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 08:30
Galatasaray'da sakatlıklar yüzünden beklentileri karşılayamayan Singo'ya alternatif bir oyuncu bakılıyor. Bu bölgede Sallai dışında bir alternatifi bulunmayan Okan Buruk, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı kırmızılıların, Trabzonspor'un sezon başında 6.13 milyon euroya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Wasl'a sattığı Pedro Mallheiro'nun durumunu sorduğu belirtildi.

Yeni takımında mutsuz olan 25 yaşındaki sağ bekin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Portekizli futbolcu için temaslar başlayacak.

TRABZON'A %15 PAY

Galatasaray, Malheiro transferi gerçekleştirirse, yapılan anlaşma gereği bonservisinin %15'i Trabzonspor'a gidecek. Oyuncu, bu sezon forma giydiği tüm kulvarlarda hem gol hem de asist katkısı verdi.

DİĞER
