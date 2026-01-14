Aslan döndü

Galatasaray'da Süper Kupa finalinde F.Bahçe'ye 2-0 yenilmenin üzüntüsü yaşanırken, Fethiye karşısında skor geldi ancak sahadaki futbol beğenilmedi. Sarı-kırmızılılar 90 dakika oyunun kontrolünü elinde bulundurdu ancak futboluyla keyif vermedi. İlk yarıda Cimbom, İcardi ile birisi tekrarlanan iki penaltıdan yararlanamadı. 36'da kazanılan penaltıda İcardi'nin şutunu kaleci Arda çıkardı. Tekrarı da aynı köşeden kurtaran Arda maçta yıldızlaştı.

3 GOL BAYRAĞA TAKILDI

İkinci yarıda as futbolcularını oyuna dahil eden teknik direktör Okan Buruk, aradığı 3 puanı kaptı. 73'te Barış Alper'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı perdeyi açan isim odu. 81'de bu kez İcardi'nin ortasında Barış topu köşeye gönderdi. Fethiye'nin tek sayısı ise 90'da Uğur'dan geldi. Ayrıca Sallai ve Ali Mert'in şutları direkten geri gelirken, ikisi G.Saray'ın olmak üzere toplamda 3 gol ofsayt bayrağına takıldı. 2'de 2 yapan Aslan, liderliğini sürdürdü.

ARDA AKBULUT HAYRAN BIRAKTI

Fethiyespor'un kalecisi Arda Akbulut, G.Saray karşısındaki performansı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Sezon başında Trabzonspor'un bedelsiz olarak Fethiyespor'a gönderdiği 25 yaşındaki kaleci, üst üste iki kez İcardi'nin penaltı atışını kurtarırken, yine çok sayıda pozisyonda kalesini korumayı başardı.

BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor maçında büyük bir değişikliğe gitti. F.Bahçe ile oynanan Süper Kupa maçına göre dün kadroda 6 farklı isim sahaya 11'de çıktı. Abdülkerim, Sallai, Torreira, Barış, Sane ve Yunus'un yerine Arda Ünyay, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş şans buldu.