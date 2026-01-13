Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Nijeryalı millî futbolcu Raphael Onyedika'yı transfer etti. Pro League temsilcisi Club Brugge forması giyen Onyedika için yapılan anlaşmanın detayları Africafoot tarafından duyuruldu. Haberde, sarı-kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli ve oyuncuya verilecek yıllık ücret de yer aldı. Yeni transferle birlikte "Raphael Onyedika kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları futbol gündeminde öne çıktı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Onyedika, fizik gücü, top kapma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilmesiyle biliniyor.

RAPHAEL ONYEDIKA NWADIKE KİMDİR?

Raphael Onyedika Nwadike 19 Nisan 2001 doğumlu, ön libero pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur. Orta sahadaki savunma ağırlıklı rolüyle tanınan Onyedika, Belçika Pro League ekiplerinden Club Brugge forması giymektedir.

Fizik gücü, yüksek mücadele kapasitesi ve top kapma becerisiyle dikkat çeken genç oyuncu, orta sahada oyunun dengesini sağlayan isimler arasında yer alıyor. Savunma ile hücum arasında köprü görevi üstlenen Onyedika, aynı zamanda pas isabeti ve oyun görüşüyle de öne çıkıyor.

Nijerya Millî Takımı'nda da görev alan Raphael Onyedika, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda edindiği tecrübeyle modern ön libero profili çiziyor. Kulüp ve millî takım performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, transfer dönemlerinde birçok kulübün radarında yer almaya devam ediyor.