Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybederek yara alan sarı-kırmızılılar, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Fethiye deplasmanından 3 puan almayı amaçlayan Cimbom'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan, Fethiyespor-Galatasaray maç kadrosu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 09:33





Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyle sürüyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında yaşanan yenilginin ardından toparlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde Fethiye deplasmanında galibiyet arıyor. Galatasaray'ın sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak edilirken, karşılaşmanın maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadroları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle, "Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fethiyespor: Arda, Ali Mert, Şahan, Muhammed, Melih, Serdar, İrfan, Serdarcan, Uğur, M. Raşit, Ramazan

Galatasaray: Günay, Sallai, Abdülkerim, Arda, Kazımcan, Lemina, Kaan, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi

CİMBOM'DA HEDEF 2'DE 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Muğla deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Galatasaray, Başakşehir galibiyetinin ardından 2. zaferini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesi hata yapmak istemeyen Cimbom, son Türkiye Kupası şampiyonu olarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY FİKSTÜRÜ

Sarı-kırmızılılar, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken, Galatasaray fikstürü zorlayıcı haftalara giriyor.

Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına başlayacak. Cimbom 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Fethiyespor-Galatasaray maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fethiyespor-Galatasaray maçı hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Gökçen üstlenecek.










