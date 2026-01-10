Tarihi rekor hedefi

Galatasaray'da 2022 yılından beri forma giyen Mauro İcardi, tarih yazmaya hazırlanıyor. Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı forma altında iki gol daha atarsa kulüp tarihine geçecek ve rekor kıracak. Şu ana kadar Cimbom'da resmi 111 karşımaşmada 71 gol kaydeden İcardi, efsane isim Gheorghe Hagi'nin ardından ikinci sırada geliyor. 1996-2000 arası Galatasaray forması giyen Hagi'nin 72 golü bulunuyor. İcardi 2 gol daha kaydederken kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak. Mauro İcardi'nin bu motivasyonla beraber bu akşamki Fenerbahçe derbisine hazırlandığı ifade edildi. İcardi'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı gol ya da goller atarak hem rekoru elde etmek hem de takımına bir Süper Kupa zaferi kazandırmak istediği vurgulandı. 32 yaşındaki futbolcu, 2022'den beri Fenerbahçe'ye karşı 3 kez gol kaydetti. Deneyimli yıldız, sarılacivertli rakibine son olarak 7 Nisan 2024'te Süper Kupa finalinde gol atmıştı.

94 GOLE DİREKT KATKI

Mauro İcardi, Galatasaray kariyerinde toplamda 111 resmi maça çıkarken 71 gol attı ve 23 asist yaptı. Sarı-kırmızılı takıma toplamda 94 gollük katkı yapan İcardi, 2023-2024 sezonunda 34 lig maçında 25 kez ağları sarsarak gol krallığı da yaşamıştı.

5 KUPA KAZANDI

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda gelen Mauro İcardi, forma giydiği süre zarfında 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. İcardi, bu akşamki Fenerbahçe derbisiyle beraber bir kez daha Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmayı istiyor.

HAGI'DEN SONRA BİR İLK

Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yabancı futbolcular arasında Gheorghe Hagi'den sonra en başarılı yıldız Mauro İcardi oldu. Hagi'yi ilk olarak Süper Lig'deki gol sayılarında geçen İcardi, şimdi de genel tabloda Rumen efsaneyi geride bırakmayı amaçlıyor. Ligde Hagi'nin 59 gol barajını geçen Arjantinli, şimdi de 72 golü olan Rumen yıldızı geride bırakmanın ve yeniden tarihe geçmenin eşiğine geldi.