Pape Matar Sarr kimdir? Pape Matar Sarr kaç yaşında, nereli?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pape Matar Sarr, 14 Eylül 2002 doğumlu, Senegal asıllı profesyonel futbolcudur. Pape Matar Sarr kmdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Futbolseverler, başarılı futbolcunun hayatını ve kariyerini yakından takip ediyor. Modern futbolun gerektirdiği fiziksel ve teknik özelliklere sahip olan Pape Matar Sarr, oyunun temposunu belirleyebilmesi ve savunma-hücum geçişlerindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Senegal Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu hakkında, "Pape Matar Sarr kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Pape Matar Sarr kimdir? Senegalli orta saha kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

PAPE MATAR SARR KİMDİR?

Pape Matar Sarr 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Sarr, orta saha pozisyonunda görev yapan Senegalli millî futbolcu olup, kariyerini İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'da sürdürmektedir. Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına listesini genişletmeye devam ediyor.

GALATASARAY'DA 6 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte özellikle 6 numara pozisyonu için alternatif isimler üzerinde duruluyor. TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr'ı transfer gündemine aldı. Genç oyuncunun, şu aşamada öncelikli hedeflerden biri olmasa da, geniş transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

17 MİLYON EURO'YA TOTTENHAM'A TRANSFER OLMUŞTU

Merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, Tottenham tarafından 2021-2022 sezonunda Fransız ekibi Metz'ten 17 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Kulüp içerisinde uzun vadeli planlamada yer alan Sarr, teknik heyetin güvendiği isimler arasında bulunuyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ EN AZ 30 MİLYON EURO

Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pape Matar Sarr için İngiliz kulübünün en az 30 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, olası bir transferde Galatasaray açısından sürecin zorlu geçebileceğini gösteriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla 22 resmi maçta 1.258 dakika süre aldı. Yüksek temposu, fizik gücü ve savunma katkısıyla öne çıkan Sarr, Premier League seviyesinde istikrarlı bir grafik sergiliyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA SENEGAL FORMASI GİYİYOR

Pape Matar Sarr, kulüp kariyerinin yanı sıra Senegal Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri. Genç futbolcu, Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs'un da kadrosunda yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele ediyor.