Frattesi Aslan gibi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leon Goretzka'dan sonra Davide Frattesi'yi de gündemine almıştı. Dün bu transferle ilgili İtalyan medyasından ciddi bir iddia ortaya atıldı ve sarı-kırmızılıların İnter'le 26 yaşındaki oyuncu için büyük oranda anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Haberde; Galatasaray'ın İnter'e 35 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu ve İtalyan devinin bu teklifi ciddi olarak düşündüğü vurgulandı.

G.SARAY'I ANLATTI

Sarı-kırmızılıların oyuncu cephesiyle anlaştığı da öğrenildi. İnter'den ne 5 milyon euro civarında maaş alan Frattesi'ye Galatasaray'ın bu kazancının iki katını önerdiği ve bu nedenle İtalyan yıldızın Galatasaray'a gitmek istediği belirtildi. İnter kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da Frattesi'ye Galatasaray'ı anlattığı gelen haberler arasında... Yönetimin, bu hafta içinde Davide Frattesi transferini noktalamak istediği öğrenildi. Hafta içi Galatasaray için hareketli geçecek.

F.BAHÇE DE İSTEDİ

Fenerbahçe, Davide Frattesi için hem İnter'le hem de oyuncu kanadıyla görüştü ancak sarı-lacivertliler, bu transferi sonuçlandıramadı. İtalyan oyuncunun Fenerbahçe'ye teklifinden dolayı teşekkür ettiği ileri sürülmüştü.

2.5 YILDIR INTER'DE

Inter, 2023 yaz transfer döneminde kiraladığı Davide Frattesi'nin bonservisini 2024 temmuz ayında 31 milyon 400 bin euroya aldı. Bu sezon rotasyonda kalan İtalyan oyuncu, bu nedenle ayrılmaya sıcak bakıyor.