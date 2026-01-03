Alaba harekatı

Savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da listedeki isimlerin durumu değerlendiriliyor. Bu isimlerden birisi de sezon sonunda Real Madrid ile olan sözleşmesi sona erecek olan Avusturyalı David Alaba. Stoper ve sol bekte görev yapabilen 33 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Alaba'nın ayrılığına İspanyol ekibi de onay vermiş durumda. Deneyimli savunma oyuncuna G.Saray'ın dışında MLS ekiplerinin de ilgisi olduğu vurgulandı. Zaha'nın da formasını giydiği Charlotte FC'nin 1.5 milyon euro önerdiği aktarıldı. Alaba'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Real Madrid'in bu teklifi kabul ettiği ve gelecek diğer teklifleri de değerlendireceği belirtildi. İspanyol ekibinden Antonio Rüdiger ile de yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar iki futbolcu için de nabız yoklayacak.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GALATASARAYLI

Çocukluğundan itibaren Türk vatandaşlarının bulunduğu bölgede büyüyen David Alaba, G.Saray'a büyük bir sempati besliyor. Daha önce yaptığı açıklamada G.Saray'ı tuttuğunu belirten Alaba, "Çocukken, Viyana sokaklarında oynardım. Orada, çok fazla Türk arkadaşım vardı. Çocukluğumdan beri G.Saray'ı destekliyorum ve arkadaşlarımla maçlarını kaçırmıyoruz" demişti