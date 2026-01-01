Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi! Böyle rakam görülmedi

Milliyet'e konuşan Galatasaraylı idarecilerin sözleri şöyle: "Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen'i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir? Başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon Euro'nun üstünde tekliflerin gelmesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon Euro."