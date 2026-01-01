CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi! Böyle rakam görülmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Afrika Uluslar Kupası'nda da başarılı performansını sürdüren Nijeryalı yıldızın bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:48
Galatasaray, Victor Osimhen'e yaptığı büyük yatırımın karşılığını alacak. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Afrika Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan ve dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Nijeryalı futbolcu değerine değer katmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetime göre, 27 yaşına geçtiğimiz günlerde giren yıldız futbolcuya bu sezon astronomik teklifler gelecek.

Milliyet'e konuşan Galatasaraylı idarecilerin sözleri şöyle:

"Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen'i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen'in gerçek değeri nedir? Başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon Euro'nun üstünde tekliflerin gelmesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon Euro."

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 12 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden yıldız golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

