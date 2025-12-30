CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Forvete geçici bir çözüm arayan Galatasaray, İstanbul’daki Atletico Madrid maçında Giacomo Raspadori’yi kiralamak için İspanyol ekibine teklifte bulunacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Forvette Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayan G.Saray yönetimi, kiralık olarak bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor. Alman ekibi Frankfurt forması giyen Wahi için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasta bulunacak.

Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

İki takım Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak tarihinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim burada İspanyol ekibine bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Sezon başında Napoli'den 22 milyon euro'ya transfer edilen ancak bir türlü takımda aradığı fırsatı bulamayan Raspadori kadro planında yer almıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar 25 yaşındaki İtalyan futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek.

Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi koymak istemeyen yönetim, bunu İspanyol ekibine kabul ettirebilirse hemen masaya oturacak. Ancak bu tarihe kadar başta Wahi olmak üzere diğer alternatiflerle görüşmeler sürecek.

G.Saray'da Lookman seferberliği! Osimhen...
F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54