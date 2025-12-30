Galatasaray'dan Giacomo Raspadori harekatı! Transferde kritik tarih...

Forvette Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayan G.Saray yönetimi, kiralık olarak bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor. Alman ekibi Frankfurt forması giyen Wahi için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasta bulunacak.

Sezon başında Napoli'den 22 milyon euro'ya transfer edilen ancak bir türlü takımda aradığı fırsatı bulamayan Raspadori kadro planında yer almıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar 25 yaşındaki İtalyan futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek.