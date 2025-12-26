CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dennis çıkarması

Dennis çıkarması

Ara transfer döneminde önceliğini orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar çok sayıda futbolcu ile görüşmelerde bulunuyor. Bu bölgeye iki önemli takviye gerçekleştirmek isteyen G.Saray yönetimi, Göztepe'nin 21 yaşındaki yıldızı Anthony Dennis'i de takibine almış durumda. İzmir ekibinde harika bir sezon geçiren Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya başladı. Ancak İzmir ekibi kapıyı 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle açınca taraflar arasında da pazarlıklar tüm hızıyla başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dennis çıkarması

Ara transfer döneminde önceliğini orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar çok sayıda futbolcu ile görüşmelerde bulunuyor. Bu bölgeye iki önemli takviye gerçekleştirmek isteyen G.Saray yönetimi, Göztepe'nin 21 yaşındaki yıldızı Anthony Dennis'i de takibine almış durumda. İzmir ekibinde harika bir sezon geçiren Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya başladı. Ancak İzmir ekibi kapıyı 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle açınca taraflar arasında da pazarlıklar tüm hızıyla başladı.

2023 yılında Göztepe altyapısına dahil edilen ve 2 yıldır aralıksız olarak A Takım forması giyen Dennis'i teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği öğrenildi. Yönetimin de gelecekte çok büyük rakamlara satabileceğini düşündüğü 21 yaşındaki oyuncu için bedeli biraz aşağıya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Ön liberoda forma giyen ancak 8 numarada da oynayabilen Dennis'e Avrupa'dan da teklifler bulunuyor.

Sevilla ve Leipzig'in de takip ettiği Dennis'in ocak ayında ayrılma ihtimali çok yüksek.

G.Saray'dan Ederson bombası!
F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
DİĞER
Trabzonspor’da yıldız isme uyarı! Fatih Tekke bizzat görüştü
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
G.Saray'da Onyedika gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48