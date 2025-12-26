Dennis çıkarması

Ara transfer döneminde önceliğini orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar çok sayıda futbolcu ile görüşmelerde bulunuyor. Bu bölgeye iki önemli takviye gerçekleştirmek isteyen G.Saray yönetimi, Göztepe'nin 21 yaşındaki yıldızı Anthony Dennis'i de takibine almış durumda. İzmir ekibinde harika bir sezon geçiren Nijeryalı oyuncu ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya başladı. Ancak İzmir ekibi kapıyı 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle açınca taraflar arasında da pazarlıklar tüm hızıyla başladı.

2023 yılında Göztepe altyapısına dahil edilen ve 2 yıldır aralıksız olarak A Takım forması giyen Dennis'i teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği öğrenildi. Yönetimin de gelecekte çok büyük rakamlara satabileceğini düşündüğü 21 yaşındaki oyuncu için bedeli biraz aşağıya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Ön liberoda forma giyen ancak 8 numarada da oynayabilen Dennis'e Avrupa'dan da teklifler bulunuyor.

Sevilla ve Leipzig'in de takip ettiği Dennis'in ocak ayında ayrılma ihtimali çok yüksek.