Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı transfer: Leon Goretzka!

Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Leon Goretzka için hazırlıklarını hızlandırdı. Alman futbolcunun 6, 8 ve 10 numara oynayabilmesi sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. İşte transfer operasyonundaki tüm detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da Leon Goretzka ismi ön plana çıkmaya başladı. Ocak ayında Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan Goretzka, gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Aslan ise orta sahasındaki rotasyonu güçlendirmek ve kadrosuna kalite katma adına Alman futbolcuyu listesinde üst sıralarda tutuyor. 30 yaşındaki yıldızın orta sahadaki çok yönlülüğü ve tam ihtiyaca uygun olması sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırıyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, ocak ayında bonservisini alarak ayrılmaya yakın duruyor. Galatasaray da Goretzka gibi bir yıldızı bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin hesaplarını yapıyor. 2018 yılından beri Bayern'de olan dünyaca ünlü isim, kariyerinde hiç Almanya dışına çıkmadı. Bayern öncesi Bochum ve Schalke'de forma giyen Goretzka, Avrupa'ya açılmaya sıcak bakıyor.
BAYERN'DE TARİH YAZDI
Alman devi Bayern Münih'e 2018 yılında transfer olan Goretzka, aradan geçen 7.5 yıllık süre zarfında tarihi başarılara imza attı. Deneyimli orta saha, Bayern formasıyla 287 maça çıkarken 46 gol attı, 48 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, 6 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı.
ADETA JOKER GİBİ
Orta sahada performansıyla yıldızlaşan Leon Goretzka, aynı zamanda çok yönlülüğüyle adeta bir joker gibi... 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Goretzka, skor katkısı da verebiliyor. Bayern Münih'te 46 gol, 48 asistle bugüne kadar 94 gollük katkı sunan yıldız futbolcu, tam Galatasaray'ın aradığı cinsten bir profil olarak dikkat çekiyor.
SANE VE İLKAY AVANTAJI
Cimbom'da mevcut kadroda yer alan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Leon Goretzka'nın transferinde avantaj sağlayacak diğer seçenekler oldu. Almanya Milli Takımı'nda Sane ve İlkay'la beraber oynayan Goretzka'nın yıldız isimlerle Galatasaray'da tekrar buluşmaya 'evet' diyebileceği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Leon Goretzka transferinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri Şampiyonlar Ligi olacak. 30 yaşındaki yıldızın Devler Ligi'nde kopmama adına Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği vurgulandı. Transfer görüşmelerinde bu faktörün ön plana çıkarılması amaçlanıyor.