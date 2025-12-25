Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı transfer: Leon Goretzka!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi planlayan Galatasaray'da Leon Goretzka ismi ön plana çıkmaya başladı. Ocak ayında Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan Goretzka, gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Aslan ise orta sahasındaki rotasyonu güçlendirmek ve kadrosuna kalite katma adına Alman futbolcuyu listesinde üst sıralarda tutuyor. 30 yaşındaki yıldızın orta sahadaki çok yönlülüğü ve tam ihtiyaca uygun olması sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırıyor.