CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus'un dönüşü

Yunus'un dönüşü

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün takıma geri dönmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın performansı da yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Takımın geçiş oyununu gerçekleştirmesinde büyük bir katkı sağlayan Yunus Akgün, skor olarak da inanılmaz işler başarıyor. F.Bahçe derbisinde 1 dakika sahaya adım atan Yunus ardından 3 maçta süre alabildi. Bu maçlarda 1 gol atan Yunus, 4 de asiste imzasını atarak 5 kez tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Hem skor hem de oyun olarak çok şey kattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yunus'un dönüşü

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün takıma geri dönmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın performansı da yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Takımın geçiş oyununu gerçekleştirmesinde büyük bir katkı sağlayan Yunus Akgün, skor olarak da inanılmaz işler başarıyor. F.Bahçe derbisinde 1 dakika sahaya adım atan Yunus ardından 3 maçta süre alabildi. Bu maçlarda 1 gol atan Yunus, 4 de asiste imzasını atarak 5 kez tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Hem skor hem de oyun olarak çok şey kattı.

İlkay Gündoğan'ın performansının düşüşe geçmesinin ardından bütün sorumluluğu üstlenen milli futbolcu, forvet arkasında muhteşem işler başarıyor. Bu sezon toplamda 19 resmi maçta 1156 dakika süre alan Yunus 5 gol atarken 6 da asiste imzasını attı. Her kulvarda büyük bir özveri ile mücadele eden Yunus, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı tribünlerden de hem attığı gol sonrasında hem de yaptığı asist sonrasında büyük bir destek aldı ve ayakta alkışlandı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
G.Saray'dan orta saha çıkarması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Yönetim Talisca için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Trabzonspor Ankara'da kaybetti! Trabzonspor Ankara'da kaybetti! 00:51
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 00:51
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Başkent'te gol ofsayta takıldı! Başkent'te gol ofsayta takıldı! 00:51
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:51
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 00:51
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 00:51