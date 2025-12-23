Yunus'un dönüşü

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün takıma geri dönmesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın performansı da yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Takımın geçiş oyununu gerçekleştirmesinde büyük bir katkı sağlayan Yunus Akgün, skor olarak da inanılmaz işler başarıyor. F.Bahçe derbisinde 1 dakika sahaya adım atan Yunus ardından 3 maçta süre alabildi. Bu maçlarda 1 gol atan Yunus, 4 de asiste imzasını atarak 5 kez tabelanın değişmesine yardımcı oldu. Hem skor hem de oyun olarak çok şey kattı.

İlkay Gündoğan'ın performansının düşüşe geçmesinin ardından bütün sorumluluğu üstlenen milli futbolcu, forvet arkasında muhteşem işler başarıyor. Bu sezon toplamda 19 resmi maçta 1156 dakika süre alan Yunus 5 gol atarken 6 da asiste imzasını attı. Her kulvarda büyük bir özveri ile mücadele eden Yunus, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı tribünlerden de hem attığı gol sonrasında hem de yaptığı asist sonrasında büyük bir destek aldı ve ayakta alkışlandı.