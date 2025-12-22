Nando’dan 1 haftada 2 kupa

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, gittiği Estudiantes'te de tarihe geçti. Geçtiğimiz hafta Arjantin Süper Liga'yı kazanan Uruguaylı eldiven, ardından ise Arjantin Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 14 yılda, 19 kupa kaldırmıştı.
