Buruk: Temiz bir galibiyet oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyuncularını tebrik eden Buruk, " Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar. Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu" dedi.