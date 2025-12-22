Baros ve Podolski tribünde

Galatasaray'ın efsane isimleri; Milan Baros ile Lukas Podolski, dünkü Kasımpaşa maçını RAMS Park'ta takip etti. 5 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Baros, maç öncesi tribünlere giderek üçlü çektirdi. Ardından Podolski ile birlikte kendilerine ayrılan bölümde eski takımlarına destek oldu.
