Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United'dan ayrılması gündemde olan 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Fransız ekibi Nice'in de transfer için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

Ocak ayı transfer döneminde Manchester United ile yolları ayırması beklenen Manuel Ugarte'nin Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi. 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın transferi ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

NICE TAKİPTE
Takvim'in Fransız medyasından aktardığı habere göre; Manchester United, yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle şimdiden orta saha arayışlarına başladı. Haberde, Ugarte için Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in devreye girdiği ve oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

2024 yılında Fransız devi PSG'den Manchester United'a 50 milyon Euro'ya transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

