TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Ugarte önerisi! Fransız ekibi de talip

Ocak ayı transfer döneminde Manchester United ile yolları ayırması beklenen Manuel Ugarte'nin Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi. 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın transferi ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek.

NICE TAKİPTE

Takvim'in Fransız medyasından aktardığı habere göre; Manchester United, yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle şimdiden orta saha arayışlarına başladı. Haberde, Ugarte için Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in devreye girdiği ve oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı belirtildi.