Cuesta kalıyor

Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya opsiyonlu olarak kiralanan Carlos Cuesta burada kalmak istiyor. Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kolombiyalı oyuncu hem kiralık sürecini uzatmak hem de ardından bonservisiyle birlikte Vasco'ya transfer olmak istiyor. Brezilya ekibi de oyuncusuyla devam etmeyi çok istiyor.
