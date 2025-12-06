Liderlik sanatı

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında lider Galatasaray evinde Samsunspor'u 3-2 yendi. Geçtiğimiz hafta takipçisi Fenerbahçe'ye yenilmeyen ve liderliğini koruyan Aslan, ligin güçlü takımlarından Samsunspor'u da geçip zirvedekini yerini sağlamlaştırdı. İyi başlayan Cimbom'da 8. dakikada Leroy Sanesol ayağıyla çok şık bir şut çıkardı ve skoru 1-0'a taşıdı. 29'da Galatasaray 2-0'ı Victor Osimhen'le bulurken başrolde yine Sane vardı. Alman yıldız topu çok iyi taşıdı ve enfes bir pasla Osimhen'i golle buluşturdu, ilk yarının sonucu tayin oldu.

OSİMHEN'DEN ENFES GOL

İkinci yarıda Samsunspor sahneye çıktı. Thomas Reis'ın takımı 55'te Emre Kılınç'ın ortasında Musaba farkı 1'e indirdi, 2-1 yaptı. İlk yarıya oranla çok daha iyi bir futbol ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, son dakikalarda baskıyı artırdı. 88'de Emre Kılınç'ın şutunda Osimhen'e çarpan top ağlarla buluştu, skor 2-2 oldu. Şoku atlatmaya çalışan Galatasaray'da Victor Osimhen enfes golüyle sahneye çıktı. 90+3'te müthiş voleyle fileleri sarsan Nijeryalı yıldız 3-2 yapıp Rams Park'ı coşturdu. 90+7'de Kazımcan'ın eline çarpan topta Samsun penaltı beklese de 'devam' kararı geldi.

3 GOLLÜK DEV KATKI

Galatasaray'da Osimhen ve Sane dünkü galibiyeti getirdi. Osimhen 2 gol, Sane de 1 gol, 1 asistle parladı.

DERBİ KADROSU SAHADA

Cimbom'da derbi kadrosu bozulmadı. F.Bahçe karşısında sahaya çıkan ilk 11 dünkü Samsunspor müsabakasında da forma giydi. Teknik Direktör Okan Buruk, 4 gün önce Kadıköy'deki kadoryu aynı şekilde kullandı.

14 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Konuk ekip Samsunspor'un Süper Lig ve Konferans Ligi'nde tam 14 maç sonra yenilgi yaşadı. Ligde son 10 karşılaşmasında kaybetmeyen kırmızı- beyazlılar dün akşam deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak kahroldu.

ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

G.Saray'da önemli eksikler göze çarptı. Sakatlıkları bulunan İsmael Jakobs, Singo ve Kaan Ayhan'ın yanısıra cezası olan Roland Sallai ile bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı ve Metehan da oynayamadı.