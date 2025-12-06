Aralık ayı yoğun

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de dün akşam Samsunspor'la evinde karşılaşan Galatasaray'ı aralık ayında yoğun bir mesai bekliyor. 9 Aralık Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanına çıkacak Aslan, daha sonra 13 Aralık'ta Antalyaspor'un konuğu olacak. Ligde ilk yarının sonra haftasında da 19-21 Aralık arasında Kasmpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 23-25 Aralık arası Başakşehir maçları olacak.