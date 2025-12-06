CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray ABD'den transfer

ABD'den transfer

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, ABD ekibi Achilles FC forması giyen 2007 doğumlu Ada Karatepe'yi kadrosuna kattı. 10 numara ve kanatlarda forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Ada Karatepe'nin ilk aşamada öncelikli olarak U19 takımında yer alması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
ABD'den transfer
Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, ABD ekibi Achilles FC forması giyen 2007 doğumlu Ada Karatepe'yi kadrosuna kattı. 10 numara ve kanatlarda forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Ada Karatepe'nin ilk aşamada öncelikli olarak U19 takımında yer alması planlanıyor.
