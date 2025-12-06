ABD'den transfer

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, ABD ekibi Achilles FC forması giyen 2007 doğumlu Ada Karatepe'yi kadrosuna kattı. 10 numara ve kanatlarda forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcunun lisansı da çıkarıldı. Ada Karatepe'nin ilk aşamada öncelikli olarak U19 takımında yer alması planlanıyor.
