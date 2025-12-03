Udinese’den Zaniolo açıklaması! “Fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama…”

İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda eden Udinese'de futbol direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Nani, İtalyan futbolcunun takıma katkısından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Nani açıklamasında, "Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan istikrarlı bir şekilde performansını sürdürmesi. Zaniolo'nun kalitesi konusunda hiçbir şüphemiz yoktu; sadece sevgiye, güvene ve istikrara ihtiyacı vardı. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştuk, kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde ikna olduk." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbol adamı, Zaniolo'nun gelişimiyle ilgili olarak da, "Şimdilik tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay iyi oynamak yeterli değil; her maçta bu seviyeyi korumak için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu sezon Udinese formasıyla 13 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 kez gol sevinci yaşadı. Serie A'da Parma karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçilen yıldız futbolcu, takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Zaniolo hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı:

"Onun için çok mutluyum. Bologna maçından sonra moral olarak düşüktü ama Parma karşısında büyük bir etki yarattı. Takımın ona ihtiyacı var. Zor bir gol attı ve şimdi yeniden en üst seviyeye çıkma yolculuğuna devam edebilir."