CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Udinese’den Zaniolo açıklaması! “Fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama…”

Udinese’den Zaniolo açıklaması! “Fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama…”

Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo’nun performansından memnun olduklarını belirtti. Nani, “Zaniolo büyük bir kararlılık gösterdi, şu ana kadar fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk bölüm.” dedi. İşte Nani’nin açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 12:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese’den Zaniolo açıklaması! “Fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama…”

İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda eden Udinese'de futbol direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Nani, İtalyan futbolcunun takıma katkısından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Nani açıklamasında, "Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan istikrarlı bir şekilde performansını sürdürmesi. Zaniolo'nun kalitesi konusunda hiçbir şüphemiz yoktu; sadece sevgiye, güvene ve istikrara ihtiyacı vardı. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştuk, kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde ikna olduk." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbol adamı, Zaniolo'nun gelişimiyle ilgili olarak da, "Şimdilik tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay iyi oynamak yeterli değil; her maçta bu seviyeyi korumak için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu sezon Udinese formasıyla 13 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 5 kez gol sevinci yaşadı. Serie A'da Parma karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçilen yıldız futbolcu, takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Zaniolo hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı:
"Onun için çok mutluyum. Bologna maçından sonra moral olarak düşüktü ama Parma karşısında büyük bir etki yarattı. Takımın ona ihtiyacı var. Zor bir gol attı ve şimdi yeniden en üst seviyeye çıkma yolculuğuna devam edebilir."

G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den!
Reklam / İdefix
DİĞER
Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK'da hakemler belli oldu! ZTK'da hakemler belli oldu! 12:18
Mina Anka birincilik peşinde! Mina Anka birincilik peşinde! 11:59
Göztepe Henrique'nin peşinde! Göztepe Henrique'nin peşinde! 11:56
Tedesco'dan En-Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma Tedesco'dan En-Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma 11:53
İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! 11:46
Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! 11:33
Daha Eski
Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları 11:30
Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! 11:28
NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! 11:19
Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları 11:18
Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 11:16
Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! 11:09