TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ancak maçın ardından tartışmaların odağında hakem Yasin Kol vardı. Galatasaray cephesi, karşılaşmadaki bazı kararlar nedeniyle sert tepki gösterdi ve dün öğle saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek konuyu doğrudan TFF yönetimine iletti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim bu toplantı için 10 dakikalık özel bir video hazırladı. Videoda, Galatasaray'ın hakem hatası olarak gördüğü pozisyonlar detaylı şekilde federasyona aktarıldı.