Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tartışılmaya devam ediyor. Hakem Yasin Kol'a tepki gösteren Galatasaray yönetimi dün TFF'ye çıkarma yaptı. Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun gerçekleştirdiği görüşme sonrası TFF'nin Yasin Kol'a yönelik planına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 08:55
TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ancak maçın ardından tartışmaların odağında hakem Yasin Kol vardı. Galatasaray cephesi, karşılaşmadaki bazı kararlar nedeniyle sert tepki gösterdi ve dün öğle saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek konuyu doğrudan TFF yönetimine iletti.

TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim bu toplantı için 10 dakikalık özel bir video hazırladı. Videoda, Galatasaray'ın hakem hatası olarak gördüğü pozisyonlar detaylı şekilde federasyona aktarıldı.

TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

İddialara göre Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın özellikle bazı sarı kart pozisyonlarına yönelik tepkisini haklı buldu ancak derbinin sonucunu etkileyecek nitelikte bir hata yapıldığı görüşüne katılmadı. Görüşmede, yalnızca Kadıköy'deki derbi değil, Yasin Kol'un daha önce yönettiği Galatasaray maçlarındaki bazı kararlar da gündeme getirildi.

TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

Dursun Özbek'in TFF'ye, "Yasin Kol'un artık hiçbir Galatasaray maçına atanmasını istemiyoruz" şeklinde net bir talep ilettiği belirtilirken, haberde TFF'nin de sezonun geri kalanında Yasin Kol'u Galatasaray maçlarında görevlendirmeme eğiliminde olduğu öne sürüldü.

TFF'den flaş Yasin Kol kararı! Galatasaray'la görüşme sonrası...

Öte yandan, tartışmalı derbinin ardından Yasin Kol'un bu hafta dinlendirileceği de kesin gözüyle bakılıyor.

