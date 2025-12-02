Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Maçın 27. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile öne geçti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Jhon Duran ile Sane'nin golüne karşılık verdi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ligde ilk 2'nin mücadele ettiği bu karşılaşmanın ardından zirve yarışında değişen bir şey olmadı. Galatasaray 33 puana yükselip liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve namağlup ünvanını koruyarak 2. sırada yer aldı. İki takımın arasındaki 1 puanlık fark korunmuş oldu.