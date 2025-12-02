CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken hakem Yasin Kol'un maç içerisinde verdiği kararlar sarı-kırmızılı cephede tepki çekmişti. Galatasaray'ın bu doğrultuda flaş bir hamlede bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:15 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:52
Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı.

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Maçın 27. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile öne geçti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Jhon Duran ile Sane'nin golüne karşılık verdi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Ligde ilk 2'nin mücadele ettiği bu karşılaşmanın ardından zirve yarışında değişen bir şey olmadı. Galatasaray 33 puana yükselip liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve namağlup ünvanını koruyarak 2. sırada yer aldı. İki takımın arasındaki 1 puanlık fark korunmuş oldu.

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Öte yandan derbi sonrası Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimi sarı-kırmızılı cephede tepki çekmiş, Teknik Direktör Okan Buruk ve İkinci Başkan Metin Öztürk, 37 yaşındaki hakem hakkında mücadele bitiminde eleştirilerde bulunmuşlardı.

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Galatasaray Yönetiminin Fenerbahçe derbisinde yaşananlar hakkında bir dosya hazırladığı öğrenildi. Yönetimin derbide Yasin Kol'un tüm hatalı kararları ve Jhon Duran'ın yaptığı hareketi dosya halinde toplayarak TFF'ye sunacağı belirtildi.

Galatasaray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! TFF'ye şikayet dosyası sunulacak

Galatasaray'ın ayrıca, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında da TFF'ye şikayetini ileteceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, derbideki hakem yönetimiyle ilgili bugün saat 14.00'te TFF'ye gidecek.

