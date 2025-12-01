CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı!

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı!

Galatasaraylı taraftarlar, derbi için RAMS Park’ta buluşup otobüslere binerek Chobani Stadyumu'na doğru yola çıktılar. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 16:54
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı!

Galatasaraylı taraftarlar derbiye gitmek için Kadıköy'e doğru yola çıktı.

Fenerbahçe derbisini izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından otobüslere bindi. 15.30'da 30 otobüsle Kadıköy'e hareket eden Galatasaray taraftarlarına polis de eşlik etti. 26 otobüsü dolduran yaklaşık iki bin taraftar için 4 de yedek otobüs tahsis edildi. Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler çevre yolundan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaşınca deplasman tribününe alınacak.

