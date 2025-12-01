Derbi canavarı

Sezonun en kritik maçı öncesinde G.Saray'ın en güvendiği isim hiç kuşkusuz büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk olacak. Başarılı çalıştırıcı, hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde büyük bir başarıyla üstesinden geldiği derbilerde fark yaratıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında bugüne kadar ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 16 kez rakip olan başarılı çalıştırıcı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. G.Saray bu maçların 9'unu kazanmayı bildi.

KADIKÖY'DE HİÇ YENİLMEDİ

Geride kalan 7 maçın 3'ünde berabere kalan Aslan sadece rakiplerine 4 kez boyun eğdi. G.Saray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen), 3 kez kalesinde golü gördü. G.Saray, Okan Buruk yönetiminde F.Bahçe'ye karşı sadece bir kez yenilirken bu maç evindeydi.