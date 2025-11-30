CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

Galatasaray'da 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları sürerken sarı-kırmızılılara bir süredir sakatlıkları bulunan 3 isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

Galatasaray'da takımda bulunan eksikler can sıkarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde iki önemli müjde geldi. Bu hafta çalışmaların ilk bölümünde takımla birlikte çalışan ve daha sonra fizyoterapistlerle devam eden Osimhen, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Nijeryalı oyuncunun yanı sıra Lemina da sevindirdi. Gilloise maçını kaçıran 32 yaşındaki oyuncu formasını geri alıyor.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

İKİSİ 11'E, BİRİ KULÜBEYE

Tıpkı Victor Osimhen gibi Lemina da dünkü çalışmada yer aldı. Bir müjdeli haber de ameliyat olduğu için ligde iki haftadır formasından uzak kalan Yunus Akgün'den geldi.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

Milli aradan itibaren takımdan uzak kalan ve Kocaeli ile Gençlerbirliği maçlarında da oynayamayan Yunus, pazartesi ilk 11'de olmayacak. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmanın son bölümünde hamle oyuncusu olarak forma giyebilecek.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 3 isimden müjdeli haber! 2'si sahada 1'i yedekte olacak

9

Bu sezon parçalı forma altında Süper Lig ve Devler Ligi'nde toplam 12 karşılaşmaya çıkan Osimhen, rakip filelere 9 gol bıraktı.

