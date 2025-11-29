GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi’den Kadıköy mesajı! “Lider gidip lider döneceğiz”

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sürpriz Union SG yenilgisini geride bırakan Galatasaray, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Kaptan Mauro Icardi, idman öncesi yaptığı motivasyon konuşmasıyla takım arkadaşlarını ateşledi. İşte Icardi'nin o konuşması... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:09
Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'e mağlup olan Galatasaray'da rota hızla derbiye döndü. Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların iyileşmeye başlaması ve takıma dönme ihtimallerinin artması, Kemerburgaz Tesisleri'nde moralleri yukarı taşıdı.

Bu olumlu atmosferde kaptan Mauro Icardi, dün yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarını etrafına topladı ve güçlü bir motivasyon konuşması yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, kazanıp geri geliyoruz. Bu bizim için artık bir rutin. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz."

