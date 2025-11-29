GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi’den Kadıköy mesajı! “Lider gidip lider döneceğiz”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'e mağlup olan Galatasaray'da rota hızla derbiye döndü. Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların iyileşmeye başlaması ve takıma dönme ihtimallerinin artması, Kemerburgaz Tesisleri'nde moralleri yukarı taşıdı.