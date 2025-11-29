GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi’den Kadıköy mesajı! “Lider gidip lider döneceğiz”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Bu olumlu atmosferde kaptan Mauro Icardi, dün yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarını etrafına topladı ve güçlü bir motivasyon konuşması yaptı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, kazanıp geri geliyoruz. Bu bizim için artık bir rutin. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz."
