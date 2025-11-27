Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Tüzemen'in hedefinde, maçın hakemi İspanyol Jose Maria Sanchez vardı.

Tüzemen, Sanchez için "Bir kez daha Galatasaray'a düşmanlık yaptı" ifadelerini kullanarak şu hatırlatmayı yaptı: "2023-24 sezonunda Manchester United maçında skor 3-3 iken Maguire'ın koluyla düzelttiği topa penaltı çalmadı. Maç boyunca Galatasaraylı futbolculara kötü bir vücut diliyle yaklaştı, sürekli azarladı."