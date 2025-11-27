Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”
Galatasaray–Union Saint-Gilloise maçındaki kararlar büyük tartışma yarattı. Usta yazar Levent Tüzemen, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'i ağır ifadelerle eleştirdi. Tüzemen, Sanchez'in geçmişten bu yana Galatasaray'a karşı olumsuz bir tavır sergilediğini savundu. İşte Tüzemen'in sözleri… (GS spor haberleri)
Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Tüzemen'in hedefinde, maçın hakemi İspanyol Jose Maria Sanchez vardı.
Tüzemen, Sanchez için "Bir kez daha Galatasaray'a düşmanlık yaptı" ifadelerini kullanarak şu hatırlatmayı yaptı: "2023-24 sezonunda Manchester United maçında skor 3-3 iken Maguire'ın koluyla düzelttiği topa penaltı çalmadı. Maç boyunca Galatasaraylı futbolculara kötü bir vücut diliyle yaklaştı, sürekli azarladı."
Deneyimli yazar, Sanchez'in son büyük karşılaşmalarındaki performansının da tartışmalı olduğuna dikkat çekti: "Bu hakemin yönettiği son kritik maçta 6 tartışmalı penaltı, 4 iptal edilen gol, 2 VAR krizi ve maç başına ortalama 9 sarı kart var. Kendi ülkesinde bile eleştirilen bir hakem."
Tüzemen, Sanchez'in Union Saint-Gilloise karşısında Galatasaray'ın oyun kurmasına da engel olduğunu savundu: "Saçma düdüklerle oyunu kesti, avantajı oynatmadı, teması faul saydı. Gereksiz yere kendini yere atan rakip oyunculara prim tanıdı. Hatta taç çizgisinin dışında yatan oyuncu, hocasının talebiyle içeri girip kendini yere attı, buna bile izin verdi."
Tüzemen'e göre hakemin en büyük hatası, sarı kartı bulunan Promise David'in kaleci Uğurcan'ın ayağına basmasına rağmen ikinci sarı kartı göstermemesi oldu.
"İSPANYOL HAKEMLERDE TÜRK FUTBOLUNA KARŞI ÖNYARGI VAR"
Levent Tüzemen, İspanyol hakemlerin Türk takımlarına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini iddia ederek sert ifadelerini sürdürdü: "İspanyol hakemlerin Türk futboluna karşı bir hainliği var. Avrupa'da son dönemde gövde gösterisi yapan İspanyollar, şımarıklık yapıyor."
Tüzemen, diğer ülke hakemleriyle de karşılaştırma yaptı: "Fransız ve İngiliz hakemler son derece başarılı yönetimler sergilerken, İspanyollar kendi kulüplerine göre karar veriyor. Sanchez belki de Atletico Madrid ve Athletic Bilbao'yu düşünerek bu kararları verdi."