CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Galatasaray–Union Saint-Gilloise maçındaki kararlar büyük tartışma yarattı. Usta yazar Levent Tüzemen, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'i ağır ifadelerle eleştirdi. Tüzemen, Sanchez'in geçmişten bu yana Galatasaray'a karşı olumsuz bir tavır sergilediğini savundu. İşte Tüzemen'in sözleri… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 09:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Tüzemen'in hedefinde, maçın hakemi İspanyol Jose Maria Sanchez vardı.

Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Tüzemen, Sanchez için "Bir kez daha Galatasaray'a düşmanlık yaptı" ifadelerini kullanarak şu hatırlatmayı yaptı: "2023-24 sezonunda Manchester United maçında skor 3-3 iken Maguire'ın koluyla düzelttiği topa penaltı çalmadı. Maç boyunca Galatasaraylı futbolculara kötü bir vücut diliyle yaklaştı, sürekli azarladı."

Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Deneyimli yazar, Sanchez'in son büyük karşılaşmalarındaki performansının da tartışmalı olduğuna dikkat çekti: "Bu hakemin yönettiği son kritik maçta 6 tartışmalı penaltı, 4 iptal edilen gol, 2 VAR krizi ve maç başına ortalama 9 sarı kart var. Kendi ülkesinde bile eleştirilen bir hakem."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

"GALATASARAY'IN OYUN RİTMİNİ BOZDU"

Tüzemen, Sanchez'in Union Saint-Gilloise karşısında Galatasaray'ın oyun kurmasına da engel olduğunu savundu: "Saçma düdüklerle oyunu kesti, avantajı oynatmadı, teması faul saydı. Gereksiz yere kendini yere atan rakip oyunculara prim tanıdı. Hatta taç çizgisinin dışında yatan oyuncu, hocasının talebiyle içeri girip kendini yere attı, buna bile izin verdi."

Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Tüzemen'e göre hakemin en büyük hatası, sarı kartı bulunan Promise David'in kaleci Uğurcan'ın ayağına basmasına rağmen ikinci sarı kartı göstermemesi oldu.

Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

"İSPANYOL HAKEMLERDE TÜRK FUTBOLUNA KARŞI ÖNYARGI VAR"

Levent Tüzemen, İspanyol hakemlerin Türk takımlarına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini iddia ederek sert ifadelerini sürdürdü: "İspanyol hakemlerin Türk futboluna karşı bir hainliği var. Avrupa'da son dönemde gövde gösterisi yapan İspanyollar, şımarıklık yapıyor."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray maçının İspanyol hakemine sert sözler! “Türk futboluna karşı hainliği var”

Tüzemen, diğer ülke hakemleriyle de karşılaştırma yaptı: "Fransız ve İngiliz hakemler son derece başarılı yönetimler sergilerken, İspanyollar kendi kulüplerine göre karar veriyor. Sanchez belki de Atletico Madrid ve Athletic Bilbao'yu düşünerek bu kararları verdi."

İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması!
TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
Mbappe Olympiakos'un kabusu oldu! Arda Güler’den yine asist | Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar...
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 09:35
Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! Macar efsaneden F.Bahçe uyarısı! 09:30
Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı Özbek'in büyük üzüntüsü! Ağzını bıçak açmadı 09:19
İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! İşte F.Bahçe'nin Ederson savunması! 08:46
G.Saray'da Osimhen seferberliği! G.Saray'da Osimhen seferberliği! 08:41
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Daha Eski
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07