Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

İlk 4 hafta sonunda 9 puan toplayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i hedefleyen Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Gilloise önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Bu kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un ilk 11'i ise şekillendi. İşte detaylar...
SüperLig'de bu hafta ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise bugün Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 haftadatopladığı9 puanla9. sırada yersarı-kırmızılılarilk 8 yolundakayıpsız devametmek istiyor. Geridekalan 4 maçtanminimum 6-7 puan arasındabir hesap yapılıyor.
Belçika ekibi ise 4 maçta topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor ve onlar da ilk 24 hesapları içerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ın ardından bugün de sahadan 3 puanla ayrılırsa kendisine ait rekoru kırmış olacak. Takımda çok sayıdaönemli eksikbulunduğuiçin teknikdirektör OkanBuruk kadro kurmaktagüçlük çekerken,tribünlerdebugün 50 bin taraftarınolması bekleniyor.
EKSİK ÇOK
KritikGilloise maçı öncesinde G.Saray'da sakatlığı bulunan oyuncular can sıkıyor. Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise maç günü belli olacak. Ayrıca men cezası alan Eren ile Metehan da yok.
