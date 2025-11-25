Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

Belçika ekibi ise 4 maçta topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor ve onlar da ilk 24 hesapları içerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ın ardından bugün de sahadan 3 puanla ayrılırsa kendisine ait rekoru kırmış olacak. Takımda çok sayıda önemli eksik bulunduğu için teknik direktör Okan Buruk kadro kurmakta güçlük çekerken, tribünlerde bugün 50 bin taraftarın olması bekleniyor.