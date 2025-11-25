CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

İlk 4 hafta sonunda 9 puan toplayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i hedefleyen Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Gilloise önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Bu kritik mücadele öncesi Okan Buruk'un ilk 11'i ise şekillendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

Süper Lig'de bu hafta ezeli rakibi F.Bahçe'ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise bugün Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 haftada topladığı 9 puanla 9. sırada yer sarı-kırmızılılar ilk 8 yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Geride kalan 4 maçtan minimum 6-7 puan arasında bir hesap yapılıyor.

Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

Belçika ekibi ise 4 maçta topladığı 3 puanla 28. sırada yer alıyor ve onlar da ilk 24 hesapları içerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax'ın ardından bugün de sahadan 3 puanla ayrılırsa kendisine ait rekoru kırmış olacak. Takımda çok sayıda önemli eksik bulunduğu için teknik direktör Okan Buruk kadro kurmakta güçlük çekerken, tribünlerde bugün 50 bin taraftarın olması bekleniyor.

Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

EKSİK ÇOK

Kritik Gilloise maçı öncesinde G.Saray'da sakatlığı bulunan oyuncular can sıkıyor. Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Mario Lemina'nın durumu ise maç günü belli olacak. Ayrıca men cezası alan Eren ile Metehan da yok.

Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

İŞTE GALATASARAY-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Torreira, İlkay, Barış, Sara, Sane, Icardi

Galatasaray ilk 8 aşkına! İşte Okan Buruk'un Union Saint Gilloise maçı 11'i

Union Saint Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Van de Perre, Zorgane, Rodriguez, Schoofs, Akinpelu, Khalaili, Patris

