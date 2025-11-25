Belçika ekiplerine karşı ilk zafer

Bugüne kadar Belçika takımlarıyla 8 kez karşı karşıya gelen Galatasaray tarihinde hiç galibiyet elde edemedi. Sarıkırmızılı takım, Club Brugge ve Anderlecht ile yaptığı maçlarda 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom tarihinde ilk kez karşılaşacağı Gilloise'i yenerek bir ilki başarmak istiyor.
Bugüne kadar Belçika takımlarıyla 8 kez karşı karşıya gelen Galatasaray tarihinde hiç galibiyet elde edemedi. Sarıkırmızılı takım, Club Brugge ve Anderlecht ile yaptığı maçlarda 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom tarihinde ilk kez karşılaşacağı Gilloise'i yenerek bir ilki başarmak istiyor.