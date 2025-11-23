CANLI SKOR ANA SAYFA
Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Usta yazar Bülent Timurlenk, 5 gollü karşılamayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:36
Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 yenerek kritik Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan kaydetti. Konuk takımın golleriyse Mbaye Niang ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Usta yazar Bülent Timurlenk, 5 gollü karşılamayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK-AKIL TUTULMASI

G.Saray'ın 3 sezon şampiyonluğunda Icardi'nin büyük sakatlığı dışında takım sağlam kalmış, bu da UEFA'nın sağlık istatistiklerine en az sakatlık yaşayan takımlardan biri olarak yansımıştı. Milli araya mağlubiyetle girdikten sonraki ilk maç içeride-dışarıda zordur.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Üstelik Osimhen yoksa ve hatta Kaan Ayhan ile Berkan'ın yokluğuyla kadro derinliği yitirilmişse... Bunlarla kalsa iyi. Okan Buruk ilk yarıda önce Lemina'yı sonra da Singo'yu kaybetti. Devre arası hariç bir oyuncu değişiklik slotu kalmıştı ve sahaya sürdüğü Yusuf Demir, futbol topuyla yeni tanışmış biri gibi ya pozisyonları eziyor ya da kaybediyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

G.Birliği'nin Günay'ın ağzının içinden vurduğu topun bir benzeri ikinci yarıda da gelecekti ama ortada çözülmesi gereken bir mesele vardı. G.Saray soyunma odasına 0-1 geride gitmiş, Sane ve Sara kayıptı. Lemina da olmayınca orta saha rakibin geçiş hücumlarına açıktı. Buruk yapması gerekeni yaptı, gözünün yaşına bakmadı ve Yusuf'u 2. yarıya çıkarmadı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

İlkay büyük usta, Icardi bu golü sadece Gençlerbirliği'ne değil "Icardi, Ocak'ta gitmeli, gitsin" diyenlere de attı. Osimhen'in Afrika Kupası'na gideceği günlerde Icardi'ye "Gitsin" demek akıl tutulmasıdır ama futbol aklı olanlar için geçerli bu tabii.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Barış ve İlkay ile 3 puan cepte derken 10 kişi rakipten gol yemek, Sallai'nin derbide olmayacak olması ve Lemina ile Singo'nun durumlarının belirsizliği… Volkan Demirel'in takımı Aslan'ı 1-0 öndeyken yaralı bıraktı, -fırsat da buldular- aslanı yaralı bırakırsanız peşinize düşer. Öyle ya da böyle o gün son gününüzdür. Maçın adamlarına gelince… Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'dı...

