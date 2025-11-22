CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti!

Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği maçından 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Sallai’nin bacağındaki derin yara izleri büyük dikkat çekti. İşte o görüntü...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 23:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Ancak maç sonrası ortaya çıkan bir görüntü çok büyük dikkat çekti.

Galibiyetin ardından soyunma odasında çekilen bir fotoğrafta, sahadaki ikili mücadelelerden birinde sert darbeye maruz kalan Sallai'nin bacağındaki derin kesik ve morluklar dikkat çekti. Oyuncunun kaval bölgesinde oluşan kanamalı yara, müdahalenin sertliğini gözler önüne serdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

İŞTE O SERT MÜDAHALE

GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR

D&R REKLAM
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi!
DİĞER
Galatasaray'a iki sakatlık şoku daha! Lemina ve Singo devam edemedi...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..."
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemina’dan sakatlık açıklaması! Lemina’dan sakatlık açıklaması! 00:03
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:03
Shakhtar'dan 6 gollü zafer! Shakhtar'dan 6 gollü zafer! 23:54
Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti! Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti! 23:48
Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum Volkan Demirel: 3 puan kaybettik diye üzülüyorum 23:39
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 23:35
Daha Eski
G.Saray'dan İlkay Gündoğan paylaşımı! G.Saray'dan İlkay Gündoğan paylaşımı! 22:59
M. City'ye deplasmanda N. United şoku! M. City'ye deplasmanda N. United şoku! 22:49
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 22:43
Karataş: Kendimi hep hazır tuttum Karataş: Kendimi hep hazır tuttum 22:31
Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! Icardi'den eleştirilere yanıt ve derbi açıklaması! 22:30
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 22:25