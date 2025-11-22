Sallai'nin bacağındaki yara dikkat çekti!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Ancak maç sonrası ortaya çıkan bir görüntü çok büyük dikkat çekti.

Galibiyetin ardından soyunma odasında çekilen bir fotoğrafta, sahadaki ikili mücadelelerden birinde sert darbeye maruz kalan Sallai'nin bacağındaki derin kesik ve morluklar dikkat çekti. Oyuncunun kaval bölgesinde oluşan kanamalı yara, müdahalenin sertliğini gözler önüne serdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

İŞTE O SERT MÜDAHALE

GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR