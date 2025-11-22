CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Abdullah Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "Fenerbahçe maçında..."

Abdullah Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "Fenerbahçe maçında..."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından mücadelenin VAR hakemi ve Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 00:10
Abdullah Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "Fenerbahçe maçında..."

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BACAĞI KIRILABİLİRDİ"

"Başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştı. Hakkımızı her zaman korumak için konuşuruz. Taraftarımız emin olsun. İbrahim Başkan'ın daha önce yaptığı bir konuşma vardı, hakemler hata yapar, VAR yapamaz. İbrahim Başkana güvenim var, gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Sallai'nin bacağı kırılabilirdi."

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ"

"Yine aynı hakem, aynı pozisyonda farklı bir karar vermiştir. Dikkatini çekmek istiyoruz. Gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Ortamı germek istemiyoruz. VAR'ların artık dikkatli bakması lazım. Barış'ın pozisyonu var. Maç içinde ortam geriliyor. Bugün dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz."

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUM AMA..."

"Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz, hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkış tartışmadık. Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Fenerbahçe maçına doğru hakemler seçilmeli. Emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yenmesin. Bence yeter. Kısa ve net. İbrahim Başkanın 'hakemler hata yapabilir, VAR hata yapamaz' cümlesine dikkat çekmek için bu konuşmam."

"POLİSİMİZLE GERGİNLİK YAŞAMAYIZ"

"Biz polisimizle gerginlik yaşamayız. Maç esnasında gergin konuşmalar olabilir, karşılıklı herhangi bir sorun yok. Türkiye'de en rahat ettikleri yer burası. Herhangi bir saygısızlık yok. Aşağıda konuştuk, yukarı çıktım. Herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

