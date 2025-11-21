CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Marcelo Bielsa’dan Lucas Torreira’ya yanıt! “Ona her zaman saygı duydum”

Marcelo Bielsa’dan Lucas Torreira’ya yanıt! “Ona her zaman saygı duydum”

Uruguay Milli Takımı’na çağrılmadığı için serzenişte bulunan Galatasaraylı Lucas Torreira’ya, teknik direktör Marcelo Bielsa’dan yanıt geldi. Arjantinli çalıştırıcı, Torreira’nın performansını yakından izlediğini ancak pozisyon rekabeti nedeniyle kadroya dahil etmediğini açıkladı. İşte Bielsa'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 23:06
Marcelo Bielsa’dan Lucas Torreira’ya yanıt! “Ona her zaman saygı duydum”

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından ülkesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Tecrübeli futbolcu, "Ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmemeli. Çok daha fazlasını hak ediyoruz." sözleriyle teknik heyetin tercihlerine sitem etmişti.

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ise düzenlediği basın toplantısında Torreira'nın çıkışına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaraylı futbolcuya her zaman adil davrandığını ve performansını yakından takip ettiğini belirtti.

Bielsa açıklamasında, "Torreira için her durumda elimden gelenin en fazlasını yaptım. Hiçbir zaman maçlarını izlemeyi bırakmadım. Galatasaray'daki performansını da görüyoruz; çok etkili ve önemli bir oyuncu. Büyük bir kulüpte oynuyor ve bu her zaman takdir ettiğim bir durum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, Torreira'nın neden kadroya alınmadığını da pozisyon rekabetiyle açıkladı:

"Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda görev yapıyor. Eğer orası doluysa ve onun orada süre alması zor görünüyorsa çağırmam doğru olmaz. Bu bir performans değil, tercih meselesi."

Bielsa, Torreira ile birebir görüşmesine de değindi:

"Bir gün beni aradı ve neden kadroya alınmadığını sordu. Ona, 'Seni yakından görmek için çağrılma hakkın var' dedim. Geldi, bizimle oldu, futbol anlayışımı paylaştım. Sonrasında tekrar çağırmadım ama ona her zaman saygı duydum."

Bielsa'nın açıklamalarının ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez'e teşekkür mesajı yayımladı. Torreira paylaşımında, "Yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri, liderlik ve bana verdiğiniz destek için minnettarım. Sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
