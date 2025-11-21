CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan hocasına sitem dolu sözler geldi. İşte gündem olan o habere dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 14:47
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, milli takıma çağrılmadığı için sitemli. Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa hakkında konuşan oyuncu, ülkesinin futbolcularının "milli takıma gitme isteğini kaybetmemesi gerektiğini" belirterek, "Çok daha fazlasını hak ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Torreira'nın sözleri Bielsa'ya sorulduğunda Arjantinli teknik adam, "Bu, onu çağırmam için bir davet değil." ifadelerini kullandı. Ardından Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'nda oldukça iyi şekilde doldurulmuş bir pozisyonda oynadığını hatırlattı.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

"Torreira için, her oyuncu için yaptığımın aynısını yaptım. Maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Bir gün beni aradı ve 'Neden beni çağırmıyorsun?' dedi. Ben de neden çağırmadığımı açıkladım. Galatasaray'daki verimliliğine bakarsanız çok etkili bir oyuncu.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Bizimleydi, birlikte çalıştık, ona mümkün olduğunca nazik davrandım ve futbol fikrimi paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım. O, Uruguay Milli Takımı'nda (Federico) Valverde ve (Rodrigo) Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Belki o ikisinden de çok daha iyi, ama ben başkalarını seçtim. Tabii ki Torreira buna katılmıyor ve bunu dolaylı biçimde ifade ediyor. Bunu tamamen anlıyorum, ancak onunla mümkün olan en iyi şekilde davrandım. Onu oyuncu olarak, güncel performansını saygıyla karşılıyorum." dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan kadro isyanı! "Neden beni..."

Bunun üzerine Torreira, Instagram hesabında eski Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Oscar Washington Tabarez ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve ülkesine "yıllarca gösterdiği adanmışlık ve tutkudan" dolayı eski hocasına teşekkür etti. Tabarez'in kendisine inandığını, onu "sadece bir sporcu olarak değil, insan olarak da" geliştirmeye yardım ettiğini söyledi. Torreira paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Umarım ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmez. Çok daha fazlasını hak ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama kocaman bir kalbimiz var. Bu da bizi tüm dünyada tanımlıyor."

