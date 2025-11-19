Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da alınan Kocaelispor mağlubiyetinin sorumlusu olarak gösterilen Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un liglere verilen milli ara sonrası verdiği 4 günlük izinde ülkesi Arjantin'e giden golcü futbolcunun hocasından istediği talep ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Muslera'nın gidişinin ardından sarı-kırmızılılarda kaptanlığa getirilen Icardi'nin durumu, Galatasaraylılar tarafından yadırgandı.
Osimhen'in sakatlığı sonrası kendisine duyulan ihtiyaç daha da artan Mauro Icardi'nin, milli arayı ülkesinde geçirip son olarak kız arkadaşı China Suarez ile beraber Arjantin'de bir filmin galasına katılması tepki çekti.
Babası kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan Torreira'yı örnek gösteren sarı-kırmızılılar sosyal medyada Uruguaylı futbolcuyu Icardi ile kıyasladı.
