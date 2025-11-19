CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da alınan Kocaelispor mağlubiyetinin sorumlusu olarak gösterilen Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un liglere verilen milli ara sonrası verdiği 4 günlük izinde ülkesi Arjantin'e giden golcü futbolcunun hocasından istediği talep ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:40
Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Galatasaray'da bir Mauro Icardi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yine iznini uzattı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşısında alınan yenilgi sonrasında futbolcularına dört gün izin vermiş, daha sonra takımın toplanmasını istemişti.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

İZNİNİ 10 GÜNE ÇIKARDI

Milliyet'in haberine göre, ülkesi Arjantin'e giden Icardi'nin, Buruk'tan özel izin alarak tatilini 10 güne çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Muslera'nın gidişinin ardından sarı-kırmızılılarda kaptanlığa getirilen Icardi'nin durumu, Galatasaraylılar tarafından yadırgandı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Osimhen'in sakatlığı sonrası kendisine duyulan ihtiyaç daha da artan Mauro Icardi'nin, milli arayı ülkesinde geçirip son olarak kız arkadaşı China Suarez ile beraber Arjantin'de bir filmin galasına katılması tepki çekti.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Babası kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan Torreira'yı örnek gösteren sarı-kırmızılılar sosyal medyada Uruguaylı futbolcuyu Icardi ile kıyasladı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Fiziksel ve mental olarak hazır olmayan, çocuklarını görmek için ekstra izin yapan Icardi'nin, uzun seyahati de dikkate alınarak Gençlerbirliği maçında 11'de olmayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Taraftarların bir kısmı Icardi'nin golcü kimliğine rağmen sorumluluklarını yerine getirmediğini savunurken, bir kısmı ise takımın ona duyduğu ihtiyacı öne çıkardı.

