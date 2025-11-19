Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Osimhen'in sakatlığı sonrası kendisine duyulan ihtiyaç daha da artan Mauro Icardi'nin, milli arayı ülkesinde geçirip son olarak kız arkadaşı China Suarez ile beraber Arjantin'de bir filmin galasına katılması tepki çekti.