Boey ısrarı

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanan G.Saray, ocak ayında oldukça hareketli bir dönem geçirmeye hazırlanıyor. Orta saha, savunma ve kanatlara bir takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, eski yıldızından vazgeçmiyor. Türkiye'de gösterdiği başarılı performansın ardından 35 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey, burada aradığını bulamadı. Bild gazetesinin haberine göre Alman ekibi, Fransız oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor.

YÖNETİM İKNA EDECEK

Artık takımda düşünülmeyen Boey'i transfer listesine koyan Bayern, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bild'e göre 25 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibi ise eski kulübü G.Saray. Sarı-kırmızılı takımın ocak ayında yeni bir teklifle kapıyı çalacağı ifade edildi. Almanya'da kalarak forma rekabetinde yer almak isteyen Boey'in, transfer listesine konulduktan sonra vereceği tepki merakla bekleniyor. G.Saray yönetimi ocak ayında oyuncu ile bir kez daha görüşerek ikna etmeye çalışacak.

GİTTİĞİ BEDELİN YARISINA GELECEK

Boey transferinden 35 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, oyuncusunu bu bedelin neredeyse yarısına geri almaya hazırlanıyor. Daha önce Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde 18 milyon euro seviyesinde görüşen yönetim olumlu yanıt almıştı. Eğer oyuncu da dönmeye sıcak bakarsa ocak ayında harekete geçilecek.