Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Son dakika Galatasaray haberi | Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün takımda kalmasını istiyor ve devre arasında başka kulüplerle görüşmesini istemiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 21:20
Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski performansından uzak olan Arjantinli golcünün ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Tecrübeli forvetin menajeri Letterio Pino, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin flaş ifadeler kullanmıştı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Bu açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Icardi'ye Milan, Estudiantes, Club America ve Penarol gibi takımların ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Alman basını, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sky DE'nin haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlıyor.

Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Florian Plettenberg imzalı haberde; sarı-kırmızıların, Arjantinli yıldızın ocak ayında ayrılmasını takımdan ayrılmasını engelleyerek kadroda tutmak istediği aktarıldı.

