Galatasaray’dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?
Son dakika Galatasaray haberi | Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün takımda kalmasını istiyor ve devre arasında başka kulüplerle görüşmesini istemiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Icardi'ye Milan, Estudiantes, Club America ve Penarol gibi takımların ilgilendiği iddia edilmişti.
Alman basını, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
